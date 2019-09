Vokalna skupina Gallina ponovno s koncerti Glasba za Ravensbrück

Koper, 22. septembra - V koprski samostan se drevi na oder vračajo vokalistke skupine Gallina z Glasbo za Ravensbrück. V njem so združile novitete in priredbe ljudskih pesmi slovenskih skladateljic v spomin na umrle ženske v koncentracijskem taborišču Ravensbrück. Glasbeno spremljavo bosta prispevali Franja Kočnik na citrah in Neža Torkar s harmoniko.