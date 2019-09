Cesena, 20. septembra - V soboto bo v Italiji 16. kolesarska dirka v spomin na slovitega italijanskega kolesarja Marca Pantanija, iz ekipe Bahrain Merida pa so sporočili, da bosta ob domačih junakih Vincenzu Nibaliju in Sonnyju Colbrelliju na njej dirkala tudi Slovenca Grega Bole in Domen Novak.