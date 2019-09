V Mariboru slovesnost ob 50. obletnici pobratenja z Marburgom

Maribor, 21. septembra - Mestna občina Maribor bo danes v Minoritski cerkvi gostila slovesnost ob 50. obletnici pobratenja med Mariborom in Marburgom. Na slovesnost so povabili vsa pobratena mesta, ob tem nemškem mestu še predstavnike Gradca, angleškega Greenwicha, ukrajinskega Harkova, srbskega Kraljeva, hrvaškega Osijeka, luksemburškega Petangeja in ameriškega Puebla.