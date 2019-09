V hoški Magni odpustili šest zaposlenih

Hoče, 20. septembra - V letos odprti Magnini lakirnici v Hočah so ta teden odpustili šest zaposlenih, piše današnji Večer in dodaja, da so v omenjeni avtomobilski multinacionalki zatrdili, da so istočasno zaposlili šest novih ljudi. Odpuščeni delavci so se obrnili na sindikat in odvetnike, ali bo Magna še odpuščala, pa v podjetju ne komentirajo.