V Novi Gorici odpirajo vrata v Mesto mladih

Nova Gorica, 20. septembra - V sklopu festivala Mesto mladih, ki odpira vrata danes in bo potekal do 22. septembra na različnih lokacijah v Novi Gorici in okolici, se bo zvrstilo veliko prireditev. Njegov namen je druženje vseh generacij Novogoričanov ob različnih kulturnih, športnih in glasbenih prireditvah, so sporočili iz Kluba goriških študentov, ki organizira festival.