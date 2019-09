Policija išče pobeglega voznika

Maribor, 20. septembra - Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica obravnavajo prometno nesrečo s telesnimi poškodbami in pobegom. Da bi izsledili neznanega voznika in udeleženca v prometni nesreči ter razjasnili okoliščin, policija poziva morebitne očividce, da se zglasijo na policijski postaji, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.