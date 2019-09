Pogrešajo 66-letnega Branka Štifterja iz Črne na Koroškem

Črna na Koroškem, 19. septembra - Svojci pogrešajo 66-letnega Branka Štifterja iz Javorja v Črni na Koroškem. Nazadnje so pogrešanega videli okrog 10. ure dopoldne. Oblečen je bil v moder delovni plašč in temno modre hlače. Štifter je visok 176 centimetrov in srednje postave, so sporočili s Policijske uprave Celje.