Komisija za narodni skupnosti za doslednejše izvajanje dvojezičnosti

Koper, 19. septembra - Parlamentarna komisija za narodni skupnosti se je na terenski seji v Kopru seznanjala s problematiko izvajanja dvojezičnega poslovanja v državnih organih na območjih, kjer živita italijanska in madžarska manjšina. Ugotovili so, da je dvojezično poslovanje na normativni ravni sicer dobro urejeno, manj pa so zadovoljni z dejansko izvedbo.