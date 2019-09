Vlada potrdila t.i. zakon o kulturnem evru

Ljubljana, 19. septembra - Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe v kulturi, da bi pospešili razvoj v kulturi, predvsem z investicijskimi in razvojnimi vlaganji. Po predlogu bi za to v letih od 2021 do 2027 potrebovali 122,6 milijona sredstev, ki bi progresivno naraščala.