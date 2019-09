Nemčija načrtuje 100 milijard evrov vreden paket podnebnih ukrepov

Berlin, 19. septembra - Vlada nemške kanclerke Angele Merkel namerava do leta 2030 za podnebne ukrepe nameniti 100 milijard evrov, kaže osnutek podnebnega načrta, o katerem bo danes govorila koalicija. Paket podnebnih ukrepov med drugim predvideva nove kvote električnih vozil in prepoved ogrevanja na kurilna olja do 2030, poroča nemška tiskovna agencija dpa.