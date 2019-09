Aplikacije za spletno rudarjenje bi lahko porabile toliko energije kot Poljska

Ljubljana, 22. septembra - Aplikacije za spletno rudarjenje, ki delujejo znotraj uporabnikovega brskalnika in z namenom zaslužka rudarijo kriptovalute, bi lahko lani porabile do 18,8 gigavatov električne energije. To je primerljivo z letno količino porabe energije na Poljskem. Spletno rudarjenje tako lahko povzroči blizu 800 ton emisij CO2 letno, ugotavlja družba Kaspersky.