Mednarodni dan miru letos v znamenju podnebnega ukrepanja

New York, 21. septembra - Združeni narodi danes obeležujejo mednarodni dan miru, ki je letos posvečen nujnosti ukrepanja glede podnebnih sprememb in poteka pod geslom Podnebno ukrepanje za mir. S tem želijo Združeni narodi opozoriti na pomembnost boja proti podnebnim spremembam kot načina za ohranitev in spodbujanje miru po svetu.