Vodilni kandidati peterice avstrijskih strank, ki se jim obeta vstop v nationalrat

piše Maja Lazar Jančič

Dunaj, 24. septembra - V avstrijski parlament se bo po nedeljskih predčasnih volitvah predvidoma uvrstilo pet strank; ljudska stranka, socialdemokrati, svobodnjaki, Zeleni in Neos. Njihovi vodilni kandidati za premierski položaj so Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer, Werner Kogler in Beate Meinl-Reisinger. Objavljamo njihove kratke biografije.