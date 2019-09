V Ribnici pri Obrežju v tovornem vozilu odkrili 35 migrantov

Ribnica, 19. septembra - Brežiški policisti so v sredo dopoldne med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Ribnice pri Obrežju ustavili tovorno vozilo znamke Mercedes italijanskih registrskih oznak. Ugotovili so, da Italijan in Tunizijec v vozilu prevažata 35 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.