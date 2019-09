Vovk in Gruškovnjak objavila potnike za SP na Kreti

Ljubljana, 19. septembra - Selektor Miran Vovk in njegov pomočnik Roman Gruškovnjak sta objavila seznam 14 igralcev, ki bodo nastopili na svetovnem malonogometnem prvenstvu, ki bo med 12. do 20. oktobrom na Kreti. Na SP bo nastopilo 40 reprezentanc, Slovenija pa se bo v skupinskem delu tekmovanja pomerila z Nemčijo, Pakistanom, Romunijo in Madžarsko.