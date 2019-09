Slovenski psihologi v Zrečah o nasilju na različnih področjih

Zreče, 19. septembra - Slovenski psihologi so danes v Zrečah začeli svoj 8. kongres, ki bo potekal do sobote in je tokrat namenjen razpravam o nasilju z različnih plati. Kot je ob začetku povedal predsednik programskega odbora Bojan Musil, se nasilje pogosto in v mnogih odtenkih kaže vsakodnevno ter zadeva posameznike ali skupine in njihove medosebne odnose.