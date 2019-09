V Brežicah razstava Melanholija - gledališki objekt Mateja Filipčiča

Brežice, 19. septembra - V dvorani ob grajskem dvorišču Posavskega muzeja v Brežicah bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Melanholija - gledališki objekt režiserja in scenografa Mateja Filipčiča. Gre sicer za prostorsko postavitev, s katero Filipčič izvirno vzpostavlja spominsko kapsulo, ki zanj in za gledalce odpira in zapira spomine, odnose, lepoto ter minevanje.