Cene nafte rahlo navzgor, razmere na trgu stabilne

Singapur, 19. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale. Razmere na naftnem trgu so se po sobotnih napadih na največjo rafinerijo nafte v Savdski Arabiji umirile. Potem ko so cene nafte v ponedeljek pridobile skoraj petino vrednosti, v torek pa močno izgubile, so se gibanja umirila, a so cene še vedno višje od ravni pred sobotnim dogodkom.