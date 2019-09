Koprčani izločili Mariborčane iz pokalnega tekmovanja

Ljubljana, 18. septembra - Nogometaši iz Kopra so priredili prvovrstno presenečenje in v osmini finala pokala Slovenije izločili državne prvake iz Maribora. Vodilna ekipa 2. SNL je na domači Bonifiki slavila s 3:2 (1:1). Za primorsko ekipo sta gole dosegla Dare Vršič (10. in 74.) ter Žan Bešir (63.), za štajersko pa Andrej Kotnik (45.) in Bešir (81./avtogol).