Potrjeno: Kraš zadišal srbskemu podjetniku Šaranoviću

Zagreb, 18. septembra - Potem ko so hrvaški mediji ugibali, ali za kupovanjem Kraševih delnic stoji srbski podjetnik Nebojša Šaranović, so to danes potrdili v Krašu. Ta je namreč na spletni strani borze v Zagrebu sporočil, da je ciprska družba Kappa Star Limited v lasti Šaranovića v ponedeljek presegla petodstotni prag.