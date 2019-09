V požaru v šoli v Liberiji umrlo prek 20 otrok

Monrovia, 18. septembra - V verski šoli v bližini liberijske prestolnice Monrovia je ponoči izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 26 otrok in dva učitelja, so sporočili iz urada predsednika Georgea Weaha. Požar naj bi izbruhnil, medtem ko so otroci spali v poslopju zraven mošeje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.