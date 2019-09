Green Day prihodnje leto z novim albumom

New York, 20. septembra - Ameriški punk rockerji Green Day za februar leta 2020 napovedujejo nov album, ki bo nasledil ploščo Revolution Radio iz leta 2016. Navdih za skladbe na novem albumu Father of All Motherfuckers je pevec in kitarist Billie Joe Armstrong iskal v britanski soul glasbi in izvajalcih, kot sta Smokey Robinson in Amy Winehouse.