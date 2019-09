V Sevnici prijava škode po avgustovskem neurju

Sevnica, 18. septembra - V Sevnici so v torek začeli zbirati prijave škode, nastale ob močnem neurju s poplavami in točo konec avgusta. Občani, katerim je neurje poškodovalo zemljišča in stavbe, lahko škodo prijavijo do 27. septembra. Za čas ogleda se morajo oškodovanci predhodno telefonsko dogovoriti, pred obiskom komisije naj pripravijo tudi fotografije nastale škode.