S predstavniki treh arhitekturnih birojev v MAO začetek nove sezone Prenosa veščin

Ljubljana, 18. septembra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) se danes začenja nova sezona dogodkov Prenos veščin, ki so namenjeni predstavitvi izkušenj uveljavljenih slovenskih ustvarjalcev in podjetnikov v kulturnem in kreativnem sektorju. Tokratni gostje bodo predstavniki arhitekturnih birojev Ofis arhitekti, Bevk Perović arhitekti in Biro Sadar + Vuga.