Podjetje Vabo ob izdatnih vlaganjih računa na več smučarjev na Kopah

Slovenj Gradec, 18. septembra - Podjetje Vabo, ki je julija iz stečajne mase GTC Kope kupilo žičnice in opremo na Kopah ter ob tem uredilo še zemljiška vprašanja, z dodatnimi vlaganji v smučišče, opremo in ponudbo računa, da bi prihajajočo zimo vendarle doseglo želeni cilj, to je 90.000 smučarjev. Skupna vlaganja družbe Vabo na Kopah so vredna 2,5 milijona evrov.