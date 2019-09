Hrvaška proizvodnja elektrike odvisna predvsem od hidroloških pogojev

Zagreb, 22. septembra - Proizvodnja električne energije je občutljiva na vse bolj ekstremne spremembe vremena, so sklenili na konferenci Moč hrvaške energetike, ki je potekala v Zagrebu. Ocenili so, da bodo spremembe v prihodnje lahko prinesle veliko težav tudi hrvaškim proizvajalcem električne energije, saj so ti v veliki meri odvisni od hidroloških pogojev.