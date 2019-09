Eksplozija v ruskem laboratoriju za biološke raziskave z zajetno zbirko virusov

Moskva, 17. septembra - V ruskem laboratoriju za biološke raziskave z zajetno zbirko virusov, vključno z ebolo, črnimi kozami in ptičjo gripo, je v ponedeljek zvečer eksplodirala plinska jeklenka in izbruhnil je požar. V bolnišnico so odpeljali eno osebo, po navedbah oblasti pa zaradi tega ni nevarnosti okužb v okolici.