Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 17. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi malenkost zrasel, in sicer za 0,03 odstotka na 859,13 točke. Promet je dosegel 1,76 milijona evrov, najprometnejše pa so bile delnice Zavarovalnice Triglav. Z njimi je bilo opravljenih za 663.700 evrov poslov, trgovanje pa so končale pri izhodiščni vrednosti.