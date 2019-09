Sobotni napadi v Savdski Arabiji znižali tudi tečaje v Evropi; cene nafte v nebo

Frankfurt, 16. septembra - Osrednje evropske borze so prvi trgovalni dan tega tedna sklenile v rdečem. Na borznem trgu močno odmevajo sobotni napadi na največjo rafinerijo nafte v Savdski Arabiji, ki so zamrznili več kot pet odstotkov svetovne dobave nafte. Cene nafte so se na ta račun močno zvišale, med trgovanjem celo za 19 odstotkov. Evro medtem krepko izgublja.