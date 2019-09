Zastoj na štajerski avtocesti pri Domžalah sega vse do Ljubljane

Domžale, 16. septembra - V popoldanski prometni konici je ponekod po državi zgoščen promet. Povečan je zlasti na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale, kjer je zaprt vozni pas in oviran promet na izvozu proti Mariboru. Nastal je zastoj vse do Ljubljane, potovalni čas pa se podaljša za več kot uro. Gneča je tudi na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč.

Po prvih podatkih so v nesreči, ki se je zgodila okoli 15.15, udeležena štiri vozila, v nesreči pa nobeden od udeležencev ni poškodovan. Trenutno še poteka ogled kraja nesreče in zbiranje obvestil, zato več informacij o okoliščinah nesreče ne moremo posredovati. Zaradi ogleda in odpravljanja posledic je nastal daljši zastoj, promet poteka samo po voznem pasu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Na koncu štajerske avtoceste pred prehodom Šentilj proti Avstriji pa je promet zgoščen zaradi mejne kontrole na avstrijski strani, ki potovalni čas podaljša za med 15 in 20 minut.

Polurna čakalna doba za osebna vozila je na mejnem prehodu Jelšane, tovorna vozila pa na vstop v državo v Gruškovju čakajo več kot dve uri, na mejnih prehodih Dobovec in Obrežje pa med eno in dvema urama, so še zapisali na prometnoinformacijskem centru.