Znani so letošnji nominiranci za Rožančevo nagrado

Ljubljana, 16. septembra - Za nagrado Marjana Rožanca za leto 2019 so nominirane knjige Boštjana Narata, Luke Novaka, Marcela Štefančiča jr., Urbana Vovka in Uroša Zupana. Žirija jih je izbrala med 18 naslovi. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala članica žirije Ifigenija Simonovič, gre za knjige, ki so zelo široko odprte in razkrivajo širino avtorjev.