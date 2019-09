Novak Đoković se bliža najboljši trojici na ATP

Ljubljana, 16. septembra - Najboljši teniški igralec na svetovni lestvici ostaja Srb Novak Đoković, ki je začel svoj 269. teden kot številka 1. To pomeni, da je na četrtem mestu prehitel Američana Jimmyja Connorsa in zaostaja le še za najboljšo trojico: Švicarjem Rogerjem Federerjem (310 tednov na vrhu ATP), Američanom Petom Samprasom (286) in Čehom Ivanom Lendlom (270).