Razpravljavci podvomili v učinkovitost rešitev v predlogu medijske novele

Ljubljana, 16. septembra - Razpravljavci na današnji okrogli mizi o noveli zakona o medijih, ki nastaja na ministrstvu za kulturo, so podvomili v to, da bo novela rešila nakopičene težave slovenskih medijev in novinarskega poklica. Strinjali so se, da so zagate na tem področju številne in kompleksne ter se vlečejo že vrsto let, zato je njihovo reševanje toliko zahtevnejše.