Humberto se krepi ter pomika stran od Bahamov in ZDA

Nassau, 16. septembra - Tropsko neurje Humberto se je v nedeljo v Atlantskem oceanu okrepilo v orkan 1. kategorije ter se pomika stran od ZDA in Bahamov, so sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane. Humberto z vetrovi s hitrostjo do 120 kilometrov na uro je trenutno okoli 1260 kilometrov zahodno od otoka Bermuda in se počasi pomika proti severovzhodu.