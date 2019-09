Ibrahimoviću klubski rekord L.A. Galaxyja

Istanbul, 16. septembra - Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović je v severnoameriški ligi MLS poskrbel za navdušenje med navijači in ljubitelji statistike. Na tekmi med moštvoma Los Angeles Galaxy in Sportingom iz Kansas Cityja je za zmago Los Angelesa s 7:2 (1:1) dosegel hat-trick. V letošnji sezoni je Ibrahimović tako dosegel že 26 golov in s tem klubski rekord.