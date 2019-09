Roglič in Pogačar po koncu Vuelte presrečna

Madrid, 15. septembra - Slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar sta z osvojenimi majicami in nagradami za svoje uspehe na dirki po Španiji stopila pred slovenske novinarje in pred njimi iskala besede. Oba sta presrečna, bržčas pa bo še moralo preteči vsaj nekaj ur, da bosta dojela, pod kako velik dosežek sta se podpisala.