Forum slovanskih kultur s konferenco Evropske muzejske akademije

Ljubljana, 19. septembra - Forum slovanskih kultur bo od danes do sobote gostil mednarodno konferenco Evropske muzejske akademije z več kot 70 udeleženci iz 27 držav. Na konferenci, na kateri bodo praznovali tudi desetletnico sodelovanja z Evropsko muzejsko akademijo, bodo med drugim podelili mednarodne nagrade, kot so Luigi Michelletti, DASA in heritage in motion.