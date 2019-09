Koper dobil derbi v Radomljah in skočil na vrh 2. SNL

Ljubljana, 15. septembra - V drugi slovenski nogometni ligi sta bila na sporedu dva derbija. Obračun med vodilnima, do tega kroga neporaženima ekipam, Kalcerjem iz Radomelj in Koprom, so dobili slednji z 2:0 in tako prevzeli vodstvo na lestvici. V Krškem so domači ugnali Nafto 1903 s 3:0 in se povzpeli na tretje mesto.