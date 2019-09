Na primorski avtocesti zastoj zaradi nesreče pred Brezovico proti Ljubljani

Ljubljana, 15. septembra - Na primorski avtocesti je tudi danes prišlo do prometne nesreče, promet je oviran pred priključkom Brezovica proti Ljubljani. Nastal je skoraj devetkilometrski zastoj, potovanje se podaljša za 26 minut, poroča prometnoinformacijski centru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica.

Zastoji so še na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica - jug proti Mariboru, na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji in na cesti Bohinjska Bela-Bled.

Čakalna doba je na mejnih prehodih s Hrvaško, in sicer do pol ure pri vstopu v državo na Dragonji, Jelšanah, Sečovljah, Starodu, Metliki in Obrežju ter do dve uri na Gruškovju.

Do 21. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.