Obeležujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini

Ajdovščina/Ljubljana, 15. septembra - Mineva 72 let od uveljavitve pariške mirovne pogodbe, s katero se je večina Primorcev, ki so pred tem trpeli pod fašizmom, pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje jugoslovanske federacije. V Sloveniji zato danes praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini. V uradu predsednika republike so danes pripravili dan odprtih vrat.