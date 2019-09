Promocija biatlonskega prvenstva tudi v uradnem lokalu in hotelih

Bled, 14. septembra - Bled je danes dobil prvi uradni lokal IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 Pokljuka, v aktivnosti za promocijo prvenstva pa so se vključili tudi blejski in bohinjski hoteli. Organizatorji namreč želijo goste informirati, prebivalce pa navdušiti, tako da bo tudi lokalno okolje dihalo s prvenstvom, ki ga bo Pokljuka gostila čez leto in pol.