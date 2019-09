Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 9.)

Ljubljana, 13. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedi slovenskega premierja Marjana Šarca o znižanju državnega proračuna, o srečanju med slovenskim in avstrijskim notranjim ministrom in predlogu o mešanih policijskih patruljah na meji med državama ter o prijetju novinarja POP TV zaradi tihotapljenja migrantov.