Nalet več vozil na primorski avtocesti povzročil daljši zastoj

Ljubljana, 13. septembra - Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko pred izvozom Vrhnika v smeri Ljubljane je okoli 14.45 prišlo do naleta 10 vozil. Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so posledice nesreče že odstranili, še vedno pa ostaja zastoj v dolžini 18 kilometrov med Postojno in Logatcem proti Ljubljani.