Na Goričkem boljše razmere za ogrožene živali in razstava o netopirjih

Grad, 13. septembra - Pri Gradu na Goričkem so predstavili projekt Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem, s katerim bodo ohranili ali izboljšali življenjske razmere za dve vrsti ptic, dve vrsti hroščev ter po tri vrste metuljev in travniških habitatnih tipov. Odpirajo pa tudi prvo stalno razstavo o netopirjih v Sloveniji - Preživeti z netopirji.