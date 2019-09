Jakupovićeva brez finala v Nanchangu

Peking, 13. septembra - Slovenska teniška igralka Dalila Jakupović je na turnirju WTA v Nanchangu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev obstala v polfinalu v konkurenci dvojic. Tam sta Jakupovićevo in Avstralko Jessico Moore, ki sta bili tretji nosilki, zaustavili Xinyu Wang in Lin Zhu. Kitajki sta slavili s 6:2, 4:6 in 10:7.