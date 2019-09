Med Lescami in Bledom naj bi prihodnje leto nastal nov kamp

Lesce, 15. septembra - V bližini kampa Šobec med Lescami in Bledom naj bi prihodnje leto zrasel še en kamp. Ta bo prinesel dodatne turistične zmogljivosti na območju Radovljice in Bleda, kjer so zmogljivosti kljub rasti v poletnih mesecih večinoma še vedno polno zasedene. Vrednost investicije v kamp z okoli 300 mesti je ocenjena na pet do šest milijonov evrov.