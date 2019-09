Williams podaljšal pogodbo z Mercedesom do leta 2025

Silverstone, 13. septembra - Britanska ekipa Williams je danes uradno potrdila, da bo v svetovnem prvenstvu formule 1 še vsaj pet let dirkala z Mercedesovimi pogonskimi enotami. Z nemškim Daimlerjem, proizvajalcem avtomobilov znamke Mercedes Benz, so podpisali novo pogodbo, po kateri bodo Mercedesove pogonske enote uporabljali vsaj do konca sezone 2024.