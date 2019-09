Pravljično dogajanje vabi na Leše

Prevalje, 14. septembra - Leše, vasica nad Prevaljami, bo danes središče dogajanja, tesno povezanega s pravljicami, s katerimi so in še odraščajo mnogi Korošci in tudi drugi. Družinski festival se je začel v petek zvečer z nočnim pohodom in iskanjem pravljične svetlobe, vrhunec dogajanja pa se obeta danes s pravljičnimi pohodi, delavnicami in zabavnim dogajanjem.