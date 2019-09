Pogrešajo 50-letnega Daneta Milieva

Ljubljana, 13. septembra - Svojci od 1. septembra pogrešajo 50-letnega državljana Makedonije in Bolgarije Daneta Milieva. Nazadnje so ga omenjenega dne videli na ljubljanski železniški postaji. Dane Miliev je visok 170 centimetrov, je močnejše postave in črnih las. Eno oko ima zaprto in težko govori, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.