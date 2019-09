Peking, 13. septembra - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je na turnirju WTA v kitajskem Zhengzhouju z nagradnim skladom 1,5 milijona dolarjev prišla do finala tekmovanja dvojic. Slovenka je moči združila z Belgijko Yanino Wickmayer in v današnjem polfinalu gladko s 6:3 in 6:2 premagala Avstralko Monique Adamczak in domačinko Xinyun Han.